Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:06 — REGNUM В аэропорт Новокузнецка сегодня, 26 июня, прибыло два рейса из Москвы — с 41 и 54 пассажирами на борту. Всем прибывшим выданы постановления об ответственном поведении. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

А накануне вечером, 25 июня, на железнодорожный вокзал Новокузнецка прибыл поезд «Москва — Абакан» с 55 пассажирами. Было выдано четыре постановления об ответственном поведении.

Кроме того, сегодня, 26 июня, прибыли поезда «Москва-Новокузнецк» с 45 пассажирами (выдано девять постановлений) и «Санкт-Петербург — Новокузнецк» с 33 пассажирами (выдано 16 постановлений).