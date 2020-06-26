Москва, , 13:07 — REGNUM В Москве задержали троих подозреваемых в организации двух нарколабораторий. Об этом 26 июня сообщили в пресс-центре МВД России.

Суммарно в лабораториях были изъяты наркотические вещества на сумму более 100 миллионов рублей.

Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета, подозреваемые состояли в группе, организовавшей в Московской области две нарколаборатории по производству мефедрона. Из этих лабораторий изъяли объем наркотических средств, из которого могло получиться около 150 тысяч разовых доз. По ценам черного рынка — это более 100 миллионов рублей, отметили в пресс-центре.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УВД по СЗАО в Москве задержаны трое подозреваемых», — уточнили в пресс-центре.

В результате обысков в двух арендованных домовладениях было обнаружено оборудование, прекурсоры и наркотики.

Возбуждены два уголовных дела о покушении на незаконное производство наркотических средств (ст. 228 УК РФ). Подозреваемых арестовали.