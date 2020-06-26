Москва, , 13:02 — REGNUM В Москве вернулись к стандартной работе ещё две больницы, ранее перепрофилированные под приём пациентов с коронавирусом. Об этом 26 июня сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

В обычном режиме начинают работать госпиталь ветеранов войн №3 и больница имени Давыдовского.

«На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни второй госпиталь. Всего у нас будет более десяти госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы», — сказала Ракова.

Отмечается, что к плановому лечению приступают только после результатов тестирования на коронавирус. В клиниках действует временный стандарт, по которому, частности, увеличено расстояние между койками в палатах и соблюдаются другие требования санитарной безопасности.