Краснодар, 26 июня 2020, 13:02 — REGNUM 59-летний мужчина с положительным тестом на коронавирус скончался в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
Как сообщается, заболевание началось остро — поднялась до 38 градусов температура, мужчина чувствовал слабость. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Мужчину госпитализировали, анализ на коронавирус показал положительный результат. С 14 июня пациент находился на аппарате ИВЛ.
«Диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. У пациента развился сепсис, синдром полиорганной недостаточности и гипертоническая болезнь. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось», — сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в Краснодарском крае за период пандемии достигло 71 человека.