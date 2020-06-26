Махачкала, , 13:44 — REGNUM Расходы на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан в Дагестане в 2020 году превысят 1 млрд рублей. Финансирование программы по сравнению с 2017 годом увеличилось более чем в шесть раз, сообщил глава региона Владимир Васильев в ходе выступления на сессии Народного собрания (парламента) республики.

«Руководитель региона сообщил, что на эти цели [на лекарственное обеспечение льготников] в 2017 году было выделено 167,9 млн рублей, в 2019 году — 970 млн рублей, на 2020 запланирован 1 млрд 81 млн рублей. Таким образом, этот показатель увеличился в 6,4 раза, что позволит обеспечить больше дагестанцев лекарствами», — сказано в сообщении пресс-службы главы и правительства Дагестана.

Васильев также затронул вопрос оснащения медучреждений республики. По его словам, в 2017 году из бюджета региона не было выделено средств на приобретение медицинского оборудования, а в 2019 году удалось направить 978 млн рублей. В текущем году, как отметил Васильев, на эти цели заложено 1 млрд 294 млн рублей.

Кроме того, по словам руководителя региона, в 2017 году не было выделено ни рубля на капитальный ремонт медучреждений. Годом позже на выполнение ремонтных работ было направлено 50 млн рублей, в 2019 — свыше 275 млн рублей, а в 2020 году на эти цели планируется потратить 724 млн рублей.

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