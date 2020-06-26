Симферополь, 26 июня 2020, 13:00 — REGNUM За минувшие сутки в крымские обсерваторы поместили 143 человека, прибывших на полуостров из-за пределов республики. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести человек. Всего в регионе подтверждено 644 положительных тестов на новую инфекцию, в больницах находятся 169 граждан, 452 человека выздоровели, 25 умерли.
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