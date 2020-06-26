Москва, , 13:06 — REGNUM 25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ, было зафиксировано пять инцидентов. Такие данные приводит общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.

Один раз было зафиксировано временное отсутствие изображения с камеры наблюдения. Ещё два случая касались размещения ящиков для голосования вне зоны видеонаблюдения. Также двум людям были выданы бумажные бюллетени для голосования, хотя они были исключены в связи с подачей заявки на электронного голосование.

При этом 12 бюллетеней были признаны недействительными. При этом свыше 629 тысяч людей проголосовали онлайн. Таким образом явка в электронном голосовании по итогам только первого дня составила 53,71%.

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