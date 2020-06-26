Тбилиси, , 12:54 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии было выявлено два новых случая коронавируса, и на 10:00 часов 26 июня общее число заразившихся составило 919 человек. Информация обнародована на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/

За этот же период из больниц выписались 4 пациента, в результате чего число выздоровевших достигло 780 человек.

14 человек числятся в графе летальных исходов, 2687 граждан содержатся в зонах карантина, 260 пациентов остаются под наблюдением в стационарах.