Симферополь, , 12:55 — REGNUM В крымских больницах 16 госпитализированных с внебольничной пневмонией граждан находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 25 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На лечении в стационарах находятся 196 пациентов с внебольничной пневмонией, 16 из них в тяжелом состоянии», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в медучреждения Крыма госпитализировали с внебольничной пневмонией ещё 11 граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: 11 человек попали в больницы Крыма с внебольничной пневмонией

Читайте развитие сюжета: За сутки в обсерваторы Крыма поместили 143 человека