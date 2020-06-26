Сеул, , 12:52 — REGNUM В связи с тем, что эпидемия коронавируса набирает обороны в Латинской Америке, в дипмиссиях Южной Кореи, расположенных в данном регионе, участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 19 июня коронавирус был выявлен у двух сотрудников посольства Южной Кореи в Гватемале, в связи с чем было принято решение о закрытии на две недели посольства для избежания распространения коронавируса.

14 июня положительный результат на коронавирус получил представитель посольства Южной Кореи в Боливии. Ранее, в мае текущего года, коронавирус был выявлен у сотрудника посольства Южной Кореи в Мексике, а в апреле — посольства Южной Кореи в Эквадоре.

С начала пандемии в Гватемале выявлено более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Боливии — более 28,5 тыс. случаев, в Мексике — более 203 тыс. случаев, в Эквадоре — более 53 тыс. случаев.