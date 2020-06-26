Москва, , 12:49 — REGNUM К 1 сентября в Москве будут построены и открыты 20 новых образовательных учреждений. Об этом 26 июня сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что при развитии городских территорий уделяется внимание социальной инфраструктуре. В 2020 году уже построили семь детсадов и одну школу.

«К 1 сентября в столице предполагается ввести в эксплуатацию еще 13 детских садов и семь школ на 6 тыс. мест», — сказал он.

Всего в столице с 2011 по 2019 годы построили 96 школ и 273 детсада.