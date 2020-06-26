Томск, , 12:49 — REGNUM В Томской области и Томске 26 июня в течение второй половины дня местами ожидаются кратковременные ливневые дожди, грозы, возможен град. Ветер усилится до 17−22 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС со ссылкой на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём 27 июня, в течение суток 28 июня и ночью 29 июня в регионе прогнозируются дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер усилится до 19−24 м/с. Днем 28 июня ожидается похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее томичей уже предупреждали о непогоде на конец июня.

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