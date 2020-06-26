Симферополь, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в медучреждения Крыма госпитализировали с внебольничной пневмонией 11 человек. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Число госпитализированных за сутки с подтверждённым диагнозом «внебольничная пневмония» составило 11 человек. При этом девять пациентов выписали с выздоровлением», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму подтверждено 644 положительных тестов на новую инфекцию, в больницах РК лежат 187 граждан, 452 человека выздоровело, 25 скончались.

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