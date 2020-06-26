Москва, , 12:47 — REGNUM В России на сегодняшний день зарегистрировано более 50 тест-систем на выявление нового коронавируса, а также антител к нему. Об этом 26 июня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в кратчайшие сроки были разработаны и налажен выпуск диагностических тест-систем для диагностики COVID-19.

«Это внесло существенный вклад в обеспечение контроля за распространением инфекции», — сказал Мурашко в ходе коллегии ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России ежемесячно производится порядка 8−10 млн тест-систем для диагностики коронавируса.

Она отметила, что до 10 млн тест-систем обеспечивают в месяц отечественные производственные мощности. Более тыс. тест-систем были переданы почти 30 странам мира с 1 февраля по настоящий момент.

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