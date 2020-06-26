Варшава, , 12:50 — REGNUM За истекшие сутки на территории Польши было выявлено 285 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает польский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране возросло до 33 395.

Также сообщается, что за этот же период в стране 564 пациента в стране вылечились от COVID-19 и теперь суммарное количество выздоровевших стало 19 218.

При этом за сутки от COVID-19 скончались 17 человек и потому общее число летальных исходов достигло 1 429.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.