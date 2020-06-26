Саратов, , 12:50 — REGNUM Саратовская прокуратура провела проверку после забастовки работников «Саратовгорэлектротранс» 4 июня текущего года и выявила нарушения антикоррупционного законодательства, конфликт интересов, долги по перечислениям в госфонды и нарушения норм трудового права, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Конфликт интересов возник между одним из руководителей предприятия и перевозчиком на дублирующих маршрутах. В организации имелись задолженности перед фондом соцстрахования по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Продолжительность ежедневных смен для водителей превышала установленные нормы, что приводило к переработке и занижению зарплат.

В адрес руководства внесено представление и возбуждены дела об административных правонарушениях. За выпуск на рейс автобусов, эксплуатация которых запрещена перевозчику назначили штраф на сумму 50 тыс. рублей.

Кроме этого, мэрией города, несмотря на многочисленные жалобы о завышенном количестве дублирующих маршрут автобусов, не были приняты соответствующие меры.

Прокуратура будет контролировать устранения выявленных нарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 4 июня утром у стен Кировского троллейбусного депо провели профсоюзное собрание с участием депутатов. Работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо высказали намерение до исполнения требований объявить «итальянскую» забастовку» и не совершать выезд на линию на технически неисправных троллейбусах.

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