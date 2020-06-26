Воронеж, , 12:43 — REGNUM 626 человек обратились к медикам в связи с укусами клещей за май 2020 года в Воронежской области, сообщили 26 июня в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора. Для сравнения — в мае 2019 года пострадавших было почти в два раза больше: 1136 человек.

«В мае 2020 года при проведении эпизоотологического обследования при лабораторном исследовании в клещах, отловленных в природе, ДНК боррелий обнаружены в одной пробе в Хохольском районе, антиген туляремии в пяти пробах», — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что в мае у восьми человек в Воронежской области была зарегистрирована болезнь Лайма, переносчиками которой также являются клещи.

Добавим, что по данным на 22 июня из-за укусов клещей к медикам обратились 1406 воронежцев — на 27% меньше, чем годом ранее.