Симферополь, , 12:47 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 2482 человек — на 942 меньше, чем сутки назад. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Всего под медицинским наблюдением находится 2482 человека, за последние сутки взято под наблюдение 191 человек, снято 133 человека. Под динамическим наблюдением на дому находится 2238 человека, в стационарах 279 — поступило 15, выписано 27», — рассказал Лясковский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей на 25 июня в Крыму под наблюдением медиков из-за новой коронавирусной инфекции находились 3424 человек.

Об этом: В Крыму из-за коронавируса под меднаблюдением уже более 3 тысяч человек

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