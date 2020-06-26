Симферополь, 26 июня 2020, 12:47 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 2482 человек — на 942 меньше, чем сутки назад. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей на 25 июня в Крыму под наблюдением медиков из-за новой коронавирусной инфекции находились 3424 человек.
Об этом: В Крыму из-за коронавируса под меднаблюдением уже более 3 тысяч человек
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