Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM В Киришсую, Кингисеппскую и Тосненскую больницы Ленинградской области поступила первая партия из восьми новых аппаратов ИВЛ производства США. До конца августа в медицинские учреждения поступят все из 180 закупленных аппаратов на сумму более 586 млн рублей. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новые аппараты ИВЛ предназначены для лечения пациентов с COVID-19 и проведения длительной респираторной поддержки детей и взрослых. Модель оснащена функцией защиты легких от высокого давления газовой смеси, умеет быстро отображать подробные данные о пациентах и имеет удобный интерфейс.

«В отделения реанимации областных больниц также поступают портативные УЗИ-сканеры. Всего было закуплено 24 аппарата в Приозерскую, Бокситогорскую, Кингисеппскую, Тосненскую, Гатчинскую, Ломоносовскую, Киришскую, Всеволожскую, Рощинскую, Тихвинскую, Волховскую, Приморскую и Лужскую больницы, а также Выборгскую детскую больницу и ЛОКБ», — отметили в областной администрации.

Карманный ультразвуковой прибор может использоваться в самых экстремальных условиях. Он имеет двойной датчик для надежной диагностики и большой сенсорный экран с управлением не сложнее, чем в смартфоне. Данные УЗИ-исследования могут передаваться любым удобным способом.

В Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 4220 человек. Выздоровели 4125 человек. 27 человек умерли от COVID-19.

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