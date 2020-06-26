Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыли парки, на территорию которых проход был запрещён в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При этом официального разрешения на открытие этих зон отдыха не выходило, передаёт ИА REGNUM.

Так, в Советском районе оказались открыты входы в парк «Сказка» на проспекте Коммунистическом и парк культуры и отдыха имени города Плевен, расположенный на пересечении проспекта Стачки и улицы Зорге. Ранее на воротах городских парков висели замки. При этом работа аттракционов не возобновлена.

ИА REGNUM напоминает, что официально в Ростовской области закрыты парки, пляжи, кафе и рестораны. Возобновить их работу возможно только при переходе к третьему этапу снятия ограничений, уточнил ранее главный санитарный врач региона. Однако население запреты не смущают, и они массово посещают зоны отдыха.

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