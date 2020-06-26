Москва, , 12:34 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу планирует поощрить военнослужащих, которые приняли участие в парадах 24 июня. Глава оборонного ведомства заявил об этом 26 июня на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу поручил Генеральному штабу Вооруженных сил России представить предложения по поощрению личного состава. «Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне», — сказал министр.

Он отметил, что 24 июня в 19 российских городах приняли участие 58,5 тыс. человек, около 2 тыс. единиц техники, 444 самолета и вертолета, а также парадные расчеты из 13 стран.

На параде Победы в Москве присутствовали лидеры десяти государств и главы оборонных ведомств 16 стран. В военном параде приняли участие около 14 тыс. военнослужащих.

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