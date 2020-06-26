Москва, , 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

«Внести изменение в приказ… заменив в пункте 5 слова «с 1 июля 2020 года» словами «с 1 января 2021 года», — говорится в проекте, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, ранее сообщалось, что водители обязаны будут сдавать медицинский тест для выявления хронического алкоголизма.

Новые правила, в соответствии с которыми тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, указывающего на хронический алкоголизм, — становится обязательным, уже приняты приказом Министерства здравоохранения и проходят регистрацию в Министерстве юстиции.

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