Нефтекамск, Башкирия, , 12:35 — REGNUM Прокуратура добилась приостановки работы Дворца молодежи в Башкирии. Об этом 26 июня сообщает пресс-служб республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудниками прокуратуры было установлено, что в прошлом году эксперты признали стену Дворца молодежи г. Нефтекамск аварийной из-за обрушения кирпичной кладки.

В этой части Дворца ограничили пользование. А местным чиновникам было выдано предписание о проведении ремонта. Несмотря на это они не выполнили эти требования.

А так как работа Дворца молодежи несла угрозу для граждан, то сотрудники городской прокуратуры через суд потребовали устранить нарушения.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и приостановил работу данного учреждения.