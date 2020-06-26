Саранск, , 12:29 — REGNUM В Мордовии получили подтверждение, что врач-анестезиолог Комсомольской ЦРБ Андрей Лямзин скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

«После того, как пришло гистологическое подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция», летальный случай учтен в федеральной статистике», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб ещё раз выражает соболезнования родным и близким медика.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти 58-летнего Андрея Лямзина сообщалось 17 июня. С 2004 года он работал в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ». С мая текущего года работал в ГБУЗ РМ «Ардатовская ЦРБ», где оказывают медицинскую помощь жителям республики с коронавирусом. В качестве причины смерти указывалась двусторонняя пневмония.

13 июня скончался 38-летний врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов, позднее у него также подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

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