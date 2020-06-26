Владимир, , 12:27 — REGNUM Во Владимирской области с 27 разрешено возобновить работу фитнес-центрам, музеям и библиотекам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе, в спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных комплексах разрешили, если спортивный инвентарь расставлен на расстоянии не менее 1,5 метра, в кабинках для раздевания соблюдается безопасная дистанция, а в залах на одного спортсмена приходится не менее четырёх квадратных метров.

Также при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора возобновят работу музеи и библиотеки.

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