Архангельск, , 12:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Архангельской области готовится приобрести дополнительные компьютерные томографы для государственных медицинских организаций. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, в учреждениях идет подготовка помещений для их размещения.

Закупкой томографов минздрав занялся на фоне возросшего спроса на проведение диагностики потенциально больных COVID-19. Сегодня в учреждениях Архангельска на КТ отправляют далеко не всех пациентов с диагнозом «пневмония».

"Медицинские показания для проведения диагностических исследований, в том числе компьютерной томографии, для конкретного пациента определяет лечащий врач. По вопросам организации диагностических исследований необходимо обращаться в медицинскую организацию по месту жительства/прикрепления», — прокомментировали в штабе.

Региональный минздрав напоминает, что в медицинских организациях Архангельской области перенесены сроки оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

«Исключение — медицинская помощь, оказываемая в экстренной или неотложной формах, когда отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область столкнулась с дефицитом медицинских кадров из-за распространения COVID-19.