Симферополь, 26 июня 2020, 12:26 — REGNUM 18 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выписаны за последние сутки из больниц Крыма. Об этом 26 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму по итогам проведения 1335 лабораторных исследований подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан.
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