Симферополь, , 12:26 — REGNUM 18 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выписаны за последние сутки из больниц Крыма. Об этом 26 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Выписано с выздоровлением с начала пандемии 452 человека, в том числе 18 за последние сутки», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму по итогам проведения 1335 лабораторных исследований подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В крымских больницах сокращается количество пациентов с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Крыму 11 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации