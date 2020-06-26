Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 26 июня, принял участие во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что «все поправки так или иначе нацелены на улучшение социального положения граждан».

«Проголосовал за поправки, ведь они нацелены на улучшение жизни людей — либо напрямую через закрепление социальных приоритетов в основном законе, либо опосредованно — через защиту нашего государства от различных угроз и вызовов. Только это может обеспечить динамичное развитие страны, уверенность в будущем для наших жителей», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ жители Ростовской области выберут, на какие цели необходимо направить 500 млн рублей, выделенные из региональной казны на борьбу с коронавирусной инфекцией. Голосование проводится в рамках губернаторского проекта «Народный совет».

Как сообщало ИА REGNUM, на всех избирательных участках строго соблюдаются все санитарные требования. На Дону с 25 июня открыты 2,6 тыс. участков.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ростова-на-Дону проголосовала по поправкам к Конституции РФ

Читайте развитие сюжета: 10% жителей Ростовской области проголосовали по поправкам к Конституции РФ