Москва, , 12:19 — REGNUM На протяжении очень многих лет общественность добивалась того, чтобы жестокое обращение с животными (а также — безответственное, ненадлежащее) было наказуемо. Эта нравственная потребность гражданского общества — признать за животными право на жизнь, здоровье и бережное отношение — должна быть закреплена в высшем юридическом законе России. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил специалист постоянной комиссии по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Илья Блувштейн:

«Это событие имеет большое значение, поскольку позволит перестроить очень многое в нашей жизни по отношению к животным. В частности, речь идёт о сфере образования и воспитания, потому что в этой поправке к статье 114 Конституции Российской Федерации прямо записано, что правительство РФ принимает меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Это действительно позволит по-другому организовать воспитание, образование и скорректировать правовые нормы, которые предусматривают различную ответственность (административную и уголовную) за ненадлежащее, безответственное, жестокое обращение с животными. Чтобы гуманное обращение с животными стало безусловной нормой для всех граждан на всей территории России.

И второе, что очень важно: все законы, подзаконные акты, постановления российского правительства должны быть приведены в соответствие с этой юридической нормой высшей силы и не противоречить ей. Это позволит от имитации защиты животных перейти к реальной защите.

Потому что сегодня принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, но он, к сожалению, во многом декоративен. Для его реализации нет необходимой материально-технической базы. Мы хорошо знаем, что в этом нормативном документе практически вся работа и мероприятия проводится через приюты для домашних животных. Необходимы специально оборудованные приюты для содержания диких животных, которые находились в условиях неволи. По этому закону они могут быть отчуждены, конфискованы за ненадлежащее, за жестокое обращение. Но куда девать всех этих животных из цирков, зверинцев, зоопарков, из частных владений, от нерадивых фотографов, которые зарабатывают на этих животных. Куда? Специально оборудованные приюты необходимы для всех мероприятий, связанных с обращением с домашними животными.

Я очень надеюсь, что появление такой сильной юридической нормы приведёт к тому, что будет создана инфраструктура — материально-техническая база — для реализации всех законов, направленных на создание условий по гуманному, ответственному обращению с животными. В этом заключаются наши основные ожидания, связанные с появлением такой нормы в 114-й статье Конституции Российской Федерации.

Будем надеться, что это норма защитит и животных от жестокого и ненадлежащего обращения, и людей (особенно детей подростков) от наглядных фактов жестокого, безответственного, ненадлежащего обращения. Это очень важно для того, чтобы человек поднялся во весь свой нравственный рост».

Как уже сообщало ИА REGNUM, работа над поправками к Конституции РФ началась после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание к Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса.

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