Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM На выходные дни, 27 и 28 июня, в Нур-Султане закроют торговые центры, сетевые магазины, а также крытые рынки. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана со ссылкой на решение главного санитарного врача города Жанны Пралиевой.

Отмечается, что на выходные дни с 10:00 до 17:00 откроют только продовольственные магазины. Пралиева отметила, что введение ограничений 20­-21 июня улучшило эпидемиологическую ситуацию в городе.

На выходные дни жителям города запрещается выходить из дома, за исключением похода в ближайшие магазины. Разрешается также работа аптек и объектов общественного питания на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, 20−21 июня в нескольких городах Казахстана приостановили деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

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