Махачкала, , 12:25 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев обратился в правительство РФ с просьбой об увеличении числа медработников для укомплектования в республике бригад скорой помощи. Об этом руководитель субъекта сообщил в ходе выступления на сессии Народного собрания (парламента) региона.

Васильев отметил, что в последние годы в Дагестане проводится «масштабная работа в части приобретения машин скорой помощи». Так, в 2019 году в республике появилось 150 новых автомобилей, 108 из них было закуплено за счет регионального бюджета.

По словам руководителя республики, в текущем году будет приобретено 44 машины скорой помощи, а также 13 автомобилей неотложной медицинской помощи. Вместе с тем, как отметил глава, в Дагестане актуален вопрос увеличения количества бригад скорой помощи.

«На сегодня в нашей республике имеется 591 автомобиль [скорой помощи], но при этом у нас всего 189 бригад скорой медицинской помощи. Нужно увеличивать. В этой связи мной на имя заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой направлено обращение с просьбой увеличить штатную численность медучреждений на 1785 единиц для дополнительных бригад скорой помощи», — заявил Васильев.

Ранее премьер-министр Дагестана Артём Здунов сообщил. что в республике планируется создать 119 новых бригад скорой медпомощи, для которых необходимо почти 1,8 тыс. человек. Он отметил, что когда Дагестан получит разрешение на расширение штата минздрава, необходимо будет оперативно укомплектовать эти штатные единицы.

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