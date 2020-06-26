Москва, , 12:19 — REGNUM Путепровод через пути Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) планируют построить до конца 2022 года. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Путепровод соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную «и обеспечит транспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе», — говорится в сообщении. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Подведомственное департаменту строительства «Управление дорожно-мостового строительства» уже объявило электронный аукцион на выполнение подрядных работ. Заявки принимают до 20 июля 2020 года. Максимальная цена контракта составляет 6,9 миллиардов рублей, срок окончания работ — два года с даты заключения контракта.

Протяженность путепровода составит 451,13 метров. К нему построят дополнительные автомобильные съезды, остановки общественного транспорта и другие объекты инфраструктуры.

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ежегодно формируются дополнительные списки путепроводов через железную дорогу. Всего с 2020 по 2023 годы запланировано строительство 11 путепроводов.