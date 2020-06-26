Симферополь, , 12:21 — REGNUM В больницах Крыма сокращается количество пациентов с коронавирусом, на данный момент в медучреждениях находятся 169 человек. Об этом 26 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РК.

«Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 169 пациентов, выписано с выздоровлением — 452 человека», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан. С начала пандемии подтверждено 644 положительных теста на новую инфекцию.

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