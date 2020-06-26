Кемерово, , 12:14 — REGNUM В Кемерове за прошедшие сутки на соблюдение масочного режима проверено 615 магазинов и предприятий общественного питания. Выявлено 47 нарушений, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Проверки также прошли в 115 автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутных такси. Обнаружены пять нарушений среди владельцев транспортных предприятий.

За несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.