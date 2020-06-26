Москва, , 12:12 — REGNUM По итогам мая 2020 года самой продаваемой японской маркой в России стал бренд Toyota. Об этом 26 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за май нынешнего года дилеры Toyota реализовали 3504 машины — на 51% меньше, чем в мае прошлого года.

На втором месте среди самых популярных в России брендов — Nissan. Авто данной компании приобрели 1874 человека, что на 58% меньше результата прошлого года. Тройку лидеров замыкает Lexus. В отчётный период в России было приобретено 1195 экземпляров автомобилей этой марки (-23%).

Далее в рейтинге идут автомобили компании Mitsubishi (1195 ед.; — 55%) и Mazda (2086 ед.; — 45%).

Напомним, по данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), в мае нынешнего года японские автолюбители купили 123 781 новую легковушку (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см.). Это на 41,8% меньше, чем в мае прошлого года.

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