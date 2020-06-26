Томск, , 12:11 — REGNUM За последние сутки в Томской области коронавирус выявили ещё у 63 человек, сообщили ИА REGNUM 26 июня в региональной администрации.

У 37 человек нет симптомов, у 16 — признаки ОРВИ, у десяти — пневмония.

За сутки в регионе выздоровели 23 человека. Всего в Томской области по состоянию на 26 июня коронавирус выявлен у 2031 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались 14 пациентов с коронавирусом.

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