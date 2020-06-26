Москва, , 12:11 — REGNUM В России благодаря проверкам надзорных органов и правоохранителей резко сократились продажи снюсов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, сотрудники Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, МВД и СКР провели в 2020 году более 200 тыс. проверок, включая 60 тыс. — внеплановых.

«В результате оборот некурительной никотиносодержащей продукции в торговых точках существенно сократился», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что употребление снюса (сосательного табака) приводит к молниеносному формированию зависимости и сильнее провоцирует заболевания, чем обычные сигареты.

Главная причина всплеска популярности снюса, по мнению ведомства, — желание табачных компаний дать возможность человеку «получить очередную дозу никотина» в тех местах, где курить запрещено.

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