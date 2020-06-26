Симферополь, , 12:13 — REGNUM За время пандемии коронавируса в евпаторийской городской больнице заразилось новой инфекцией 42 человека, двое за минувшие сутки. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«В Евпатории три новых случая выявили в старом очаге — городской больнице: пациентка городской больницы, также при лабораторном скрининге медработников выявлен один положительный результат», — сообщил чиновник.

Всего, по его словам, в медучреждении подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус у 42 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму за сутки провели менее полутора тысячи исследований на коронавирус

Читайте развитие сюжета: В крымских больницах сокращается количество пациентов с коронавирусом