Симферополь, 26 июня 2020, 12:13 — REGNUM За время пандемии коронавируса в евпаторийской городской больнице заразилось новой инфекцией 42 человека, двое за минувшие сутки. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Всего, по его словам, в медучреждении подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус у 42 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан.
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