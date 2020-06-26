Самара, , 12:14 — REGNUM 60 случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области за сутки. Об этом 26 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, всего в регионе выявили 4617 факта заражения этим вирусом. При этом справились с коронавирусом 2478 человек (в том числе 49 — за минувшие сутки). Скончавшихся граждан с COVID-19 зарегистрировано не было. А всего в регионе от COVID-19 умерли 53 человека.

Ранее сообщалось о том, что в Самарской области зафиксировали снижение числа заболевших ОРВИ и госпитализаций с этим диагнозом.

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