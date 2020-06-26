Симферополь, 26 июня 2020, 12:09 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 1335 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 644 положительных теста на новую инфекцию.
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