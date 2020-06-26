Симферополь, , 12:09 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 1335 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 26 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено по итогам проведения 1335 исследований. В Ялте два случая: один прибывший из Краснодарского края, второй — местный житель… Оба госпитализированы. Следующий случай — в Алуште, где был госпитализировали мужчину с «внегоспитальной пневмонией». Два случая в Евпатории. Шестой случай — Симферополь, человек выявлен как контактное лицо по семейному очагу», — сообщил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у шести граждан. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 644 положительных теста на новую инфекцию.

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