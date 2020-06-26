Вильнюс, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Таким образом общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 теперь стало 1 808.

Кроме этого, указывается, что за этот же период никто в стране не умер от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 78.

При этом уточняется, что за истекшие 24 часа в Литве было проведено 4 310 анализов на коронавирус, а их общее число с начала пандемии составляет 410 867.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 26 июня 2020 года в стране выявлено 51427 случаев заражения SARS-CoV-2.