Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки проведено более 3 тыс. тестов на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 июня.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 97,73. Общее число проведённых в донских лабораториях тестов на коронавирус превысило 234,6 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, что охват населения тестированием является одним из условий для перехода к очередному этапу снятия ограничений. Так, в течение недели этот показатель должен превышать 110 на 100 тыс. населения.

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