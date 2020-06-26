Пенза, , 12:06 — REGNUM Два пункта голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ организовали в следственном изоляторе Пензы, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Более 300 лиц, находящихся под стражей, примут участие в голосовании. В четверг, 25 июня несколько человек уже проголосовали. В ходе голосования в СИЗО прокуратура не выявила нарушений действующего законодательства, от заключенных каких-либо жалоб по организации процесса не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области в течение семи дней, пока будет проходить голосование по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) все избирательные участки продезинфицируют.

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