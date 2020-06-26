Волгоград, , 12:07 — REGNUM Начальник цеха крупной топливно-энергетической компании избежал уголовного наказания за разлив нефтепродуктов в Котовском районе Волгоградской области. На предприятии изыскали 12 млн рублей, чтобы восстановить природные ресурсы, сообщили 26 июня в региональном Следственном комитете.

В январе 2019 года из-за коррозии металла произошёл порыв нефтепровода, принадлежащего коммерческой организации. В пруд и прилегающий к нему земельный участок вылились нефтепродукты. Экологическая и почвоведческая судебные экспертизы установили, что для восстановления природных ресурсов и рекультивации почвы потребуется почти 12 миллионов рублей. Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ возбудили в отношении начальника цеха этой топливно-энергетической компании, поскольку именно он в силу своих должностных обязанностей обязан был контролировать соблюдение правил экологического законодательства при эксплуатации технических сооружений предприятия.

На стадии расследования уголовного дела руководство компании полностью восстановило ущерб природе. Следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении виновному судебного штрафа.