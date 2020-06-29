Юля Даркова, 29 июня 2020, 13:00 — REGNUM В путешествиях по Узбекистану я предпочитаю больше общаться с людьми, чем любоваться архитектурными памятниками. Только через людей, через знакомство с их обычаями и традиционными ремёслами, я считаю, можно понять народ и все тонкости жизни в стране. И первым на ум приходит, конечно, икат. Сколько бы я ни смотрела на его производство, до сих пор с трудом понимаю, как мастера создают эти удивительные рисунки, вдохновляющие ведущих кутюрье на новые коллекции. Так что же такое икат и какие ещё ремёсла можно увидеть в Узбекистане?
Икат
Это традиционная ткань с характерным рисунком, который получается благодаря технологии окрашивания нитей. Делают икат из шёлка, хлопка или их смеси. Возможно, икат — это единственная ткань, для производства которой сначала окрашивают нити, на них создают рисунок и только потом ткут. Все этапы производства настоящего иката по-прежнему делаются вручную. Только иногда в процессе участвуют и ноги.
Сначала нити натягивают на раму длиной два метра — именно такой рапорт можно затем повторять. На нити наносят контуры будущего рисунка штрихами. Делают это по эскизам, которые создают художники, опираясь и на традиции, и на свои впечатления и новые идеи.
После этого уже другие специалисты заматывают прозрачной клейкой лентой те участки, которые надо закрыть, чтобы окрасить остальные в нужный цвет. Раньше это делали, перевязывая всё плотными нитями, а сейчас этот этап упростили, используя новые технологии.
Затем основу красят натуральными красителями. К примеру, для получения золотистого оттенка используют луковую шелуху. После окрашивания нити сушат и снова заматывают скотчем уже окрашенные участки, чтобы окрасить следующие. Так делают, пока не окрасят основу во все необходимые цвета для получения финального рисунка.
Очень эффектно выглядит окрашивание нитей. Раствор с красителем переливают в огромный казан, стоящий над живым огнём. После его нагревания до нужной температуры два человека надевают связанные в круг нити на обычную палку и держа её с двух сторон опускают нити в казан. Опускают и поднимают, опускают и поднимают. Процесс немного напоминает ручное полоскание белья, когда ткань опускают в воду, слегка болтают там ею, а затем достают. Так поступают и с нитями при окрашивании. Круг нитей постепенно проворачивают, чтобы всё равномерно окрасить.
После окрашивания нити отправляются в ткацкую мастерскую, где и превращаются в ткань. Но будущий рисунок виден уже сразу после окрашивания.
До сих пор настоящий икат производят на станках, которыми управляет человек. Ткачихи ловко работают руками и ногами, управляя несколькими педалями сразу. На таких станках делают обычно икат из смеси шёлка и хлопка. Его ширина не больше полуметра, а повторяющийся рапорт длиной 2 метра. Шёлковый икат бывает и шире. Его делают на частично автоматизированных станках.
Благодаря сохранению ремесла и традиций, мы с вами можем наслаждаться эффектными рисунками иката, шить из него одежду, домашний и столовый текстиль. Любой интерьер или гардероб выгодно преобразятся с появлением в них изделий из иката.
Читгорлик
Это печать рисунка на шёлке специальными штампами. Раньше эту технологию использовали для украшения полотенец и скатертей, а сейчас так украшают шарфы, палантины и платья.
Для получения устойчивой краски сначала варят пшеницу на хлопковом масле. Над получившейся кашей читают молитву. Затем добавляют маш, металлические детали, которые при окислении дают чёрный цвет. Для закрепления используют вываренные хрящи животных. Всю массу варят ежедневно по два часа и постоянно мешают. Из 200 литров кашицы получается 15 литров краски. Варить можно только в пасмурные дни, чтобы на солнце краска не прокисала. В Узбекистане это делать не так-то просто, поскольку солнечных дней здесь гораздо больше, чем пасмурных.
Штампы для печати чаще всего делают из древесины груши. Они самые устойчивые к деформациям. Правда, груша твёрдая и делать из неё штампы сложнее всего. Но зато они и долговечнее других.
Готовый шёлковый шарф расстилают на специальном столе, окунают штампы в краску и отпечатывают на ткани. Мастер никогда заранее не делает эскизы. Каждый рисунок он наносит, исходя из настроения и своего видения прекрасного. Рисунки при этом никогда не повторяются, а значит каждый шарф уникален.
Ковроткачество
Почти все ковры в Узбекистане создают вручную. В Маргилане, на фабрике Ёдгорлик, делают шёлковые ковры на заказ с учётом пожеланий клиентов или по традиционным рисункам.
На создание небольшого ковра может уйти целый год. На натянутой основе из плотных нитей узелок к узелку создаётся рисунок по эскизу. Каждый узелок в ряду мастерица завязывает вручную. Через несколько рядов она всё уплотняет и подрезает лишнюю длину у краёв нитей.
Работа эта безумно кропотливая и довольно монотонная, но при этом важно все узелки завязать верно. Потому на создание даже маленького ковра уходят месяцы, а то и годы.
Ший
Почти 40 процентов Узбекистана занимает Каракалпакия, а здесь свои ремёсла и свои мастера. Каждое ремесло рождается в тех местах, где есть для него свои особенные материалы. К примеру, в Каракалпакии вокруг водоёмов огромные заросли камыша и вполне логично, что из него создают разные предметы. До сих пор здесь сохраняется домашнее производство традиционных циновок ший.
Циновки эти удивительные — они крепкие, долговечные, лёгкие и абсолютно экологичные. Такие циновки можно и на пол, и на окна вместо жалюзи. Уверена, что даже самые богатые дома преобразились бы и наполнились особенной энергией, будь в них такие циновки. Как же делают циновки ший?
Для их создания нужен простейший станок — толстая округлая деревянная перекладина, установленная на жёсткую основу. На перекладине делают насечки для более удобного создания рисунка. Ещё для производства циновок нужны высушенные и очищенные стебли камыша, кирпичи и автомобильные покрышки. Себестоимость расходных материалов минимальна. Ценность таких циновок определяется ручным трудом. И чем затейливей рисунок, тем дороже циновка.
Раньше для связывания полых стеблей камыша использовали шерстяные нити, которые пряли вручную те же мастерицы. А сейчас они наловчились нарезать тонкие полоски из автомобильных покрышек. Говорят, так прочнее. Эти полоски настолько тонкие, что не нарушают экологичности продукта.
Прежде циновки ший были в каждом каракалпакском доме. Богачи стелили их под ковры, а бедный люд — просто на пол вместо тех самых ковров. Сейчас их производство хорошо налажено в Топе ауле, а покупают циновки по всей Азии.
Для скрепления стеблей камыша и создания орнамента мастерицы перекидывают через перекладину станка камушки, на которые намотаны нити. Но это не просто какие-то лёгкие камушки, а обыкновенные тяжеленные кирпичи с обточенными углами. Они помогают быстро переплетать нити и одновременно их затягивать.
Для орнамента чаще используют чёрные резиновые нити, но иногда вплетают и красные шерстяные. Так циновки получаются наряднее. Их ещё используют для оформления стен юрты или её дверей. Готовую циновку легко можно свернуть в рулон, что очень удобно при транспортировке.
Войлок
Валять иль не валять?! Вот в чём вопрос!
Большинству, конечно, приятнее валять дурака, а вот Алтынай опа из Каракалпакии много лет валяет только войлок. Она говорит, что ни дня не может сидеть без дела и каждый вечер перед сном думает, что будет создавать завтра.
Очень ловко она сначала ворошит и будто взбивает шерсть, затем пропускает её через специальный чесальный станок и только после этого начинает валять.
Мягкую шерсть она раскладывает ровным слоем на полиэтилен, сверху кладёт плотную сетку, смачивает всё мыльным раствором и начинает разглаживать всё голыми руками. Важно, чтобы шерсть начала схватываться — её нити спутываются меж собой.
Вскоре получившееся полотно она слегка проваривает в воде с уксусом — это нужно для мягкости. И потом эту горячую шерсть достаёт и продолжает валять уже со скалкой. Потрёт маленько руками и снова давай скалкой катать. И так нужно делать пока полотно не станет прочным. Потом его сушат и дальше из него можно шить одежду или подушки.
А иногда Алтынай опа «впутывает» в свалянную шерсть ткань с рисунком и получается новый материал. Эффектно смотрится икат на войлоке — и красиво, и тепло одновременно.
Вообще, те ремёсла, с которыми я успела познакомиться, рассказали мне о характере людей в Узбекистане. Они терпеливы, трудолюбивы, внимательны к своим традициям, человеколюбивы, гостеприимны и любят то, что сделано руками. Будь то керамика, текстиль, ковры, одежда или еда. Всё это пропитано местным солнцем и энергией жизни.
Читайте ранее в этом сюжете: Сумаляк: как сварить волшебную кашу