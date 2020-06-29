29 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Юля Даркова, , 13:00 — REGNUM В путешествиях по Узбекистану я предпочитаю больше общаться с людьми, чем любоваться архитектурными памятниками. Только через людей, через знакомство с их обычаями и традиционными ремёслами, я считаю, можно понять народ и все тонкости жизни в стране. И первым на ум приходит, конечно, икат. Сколько бы я ни смотрела на его производство, до сих пор с трудом понимаю, как мастера создают эти удивительные рисунки, вдохновляющие ведущих кутюрье на новые коллекции. Так что же такое икат и какие ещё ремёсла можно увидеть в Узбекистане?

Икат

Это традиционная ткань с характерным рисунком, который получается благодаря технологии окрашивания нитей. Делают икат из шёлка, хлопка или их смеси. Возможно, икат — это единственная ткань, для производства которой сначала окрашивают нити, на них создают рисунок и только потом ткут. Все этапы производства настоящего иката по-прежнему делаются вручную. Только иногда в процессе участвуют и ноги.

На фабрике Ёдгорлик готовят мастерскую к рабочей смене. Её здесь начинают рано, чтобы успеть до жары Юля Даркова © ИА REGNUM

Каждую весну на фабрике Ёдгорлик в Маргилане собирают коконы шелкопрядов, чтобы создавать новые ткани Юля Даркова © ИА REGNUM Коконы обрабатывают горячим паром, чтобы личинки не успели проделать в них выходное отверстие и повредить нить Юля Даркова © ИА REGNUM

Сначала нити натягивают на раму длиной два метра — именно такой рапорт можно затем повторять. На нити наносят контуры будущего рисунка штрихами. Делают это по эскизам, которые создают художники, опираясь и на традиции, и на свои впечатления и новые идеи.

Мастер наносит будущий рисунок иката на натянутые нити шёлка Юля Даркова © ИА REGNUM

Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

После этого уже другие специалисты заматывают прозрачной клейкой лентой те участки, которые надо закрыть, чтобы окрасить остальные в нужный цвет. Раньше это делали, перевязывая всё плотными нитями, а сейчас этот этап упростили, используя новые технологии.

Мастерицы прядут шёлковые нити из коконов на фабрике Ёдгорлик в Маргилане Юля Даркова © ИА REGNUM

Затем основу красят натуральными красителями. К примеру, для получения золотистого оттенка используют луковую шелуху. После окрашивания нити сушат и снова заматывают скотчем уже окрашенные участки, чтобы окрасить следующие. Так делают, пока не окрасят основу во все необходимые цвета для получения финального рисунка.

Окрашивают шёлк прямо на улице в казане на открытом огне. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Мастер проверяет глубину окраски нитей. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM Скоро эти нити превратятся в новую ткань. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Отжимают нити вручную, прокручивая палки в разные стороны. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Каждый мастер отвечает за свою часть работы. Один наносит рисунок, другой готовит раствор для окрашивания, третий перематывает нити и т. д. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM Даже на перевязанных нитях можно прочесть будущий рисунок. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

На некоторое время окрашиваемые нити остаются в казане с раствором. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Луковая шелуха делает шёлк золотистым. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Окрашенные нити сушат прямо на улице. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

Очень эффектно выглядит окрашивание нитей. Раствор с красителем переливают в огромный казан, стоящий над живым огнём. После его нагревания до нужной температуры два человека надевают связанные в круг нити на обычную палку и держа её с двух сторон опускают нити в казан. Опускают и поднимают, опускают и поднимают. Процесс немного напоминает ручное полоскание белья, когда ткань опускают в воду, слегка болтают там ею, а затем достают. Так поступают и с нитями при окрашивании. Круг нитей постепенно проворачивают, чтобы всё равномерно окрасить.

После окрашивания нити отправляются в ткацкую мастерскую, где и превращаются в ткань. Но будущий рисунок виден уже сразу после окрашивания.

Подготовка окрашенных нитей перед ткачеством. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Челнок с переплетающей ткань нитью не бегает, а практически летает. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM Станки на фабрике Ёдгорлик стоят в шахматном порядке, образуя своеобразную паутину из полотен иката Юля Даркова © ИА REGNUM

До сих пор настоящий икат производят на станках, которыми управляет человек. Ткачихи ловко работают руками и ногами, управляя несколькими педалями сразу. На таких станках делают обычно икат из смеси шёлка и хлопка. Его ширина не больше полуметра, а повторяющийся рапорт длиной 2 метра. Шёлковый икат бывает и шире. Его делают на частично автоматизированных станках.

Станок, на котором ткут настоящий икат, не меняется столетиями Юля Даркова © ИА REGNUM

Мастер создаёт эту ткань на восьмипедальном станке. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

В ткацкой мастерской на фабрике Ёдгорлик всегда светло и чисто Юля Даркова © ИА REGNUM Мастер создаёт эту ткань на восьмипедальном станке Юля Даркова © ИА REGNUM

Работать на ткацкой фабрике начинают с юного возраста и часто остаются здесь на всю жизнь. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

Благодаря сохранению ремесла и традиций, мы с вами можем наслаждаться эффектными рисунками иката, шить из него одежду, домашний и столовый текстиль. Любой интерьер или гардероб выгодно преобразятся с появлением в них изделий из иката.

Читгорлик

Это печать рисунка на шёлке специальными штампами. Раньше эту технологию использовали для украшения полотенец и скатертей, а сейчас так украшают шарфы, палантины и платья.

Для печати на шарфах используют в основном растительные и цветочные орнаменты. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Если наладить хорошие отношения с мастером, то можно сделать себе шарф самостоятельно. Так и поступила Фатима Арифджанова, оказавшись в этой мастерской Юля Даркова © ИА REGNUM

Для получения устойчивой краски сначала варят пшеницу на хлопковом масле. Над получившейся кашей читают молитву. Затем добавляют маш, металлические детали, которые при окислении дают чёрный цвет. Для закрепления используют вываренные хрящи животных. Всю массу варят ежедневно по два часа и постоянно мешают. Из 200 литров кашицы получается 15 литров краски. Варить можно только в пасмурные дни, чтобы на солнце краска не прокисала. В Узбекистане это делать не так-то просто, поскольку солнечных дней здесь гораздо больше, чем пасмурных.

Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM Солнечная погода позволяет большую часть работ проводить на улице. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Штампы для печати чаще всего делают из древесины груши. Они самые устойчивые к деформациям. Правда, груша твёрдая и делать из неё штампы сложнее всего. Но зато они и долговечнее других.

Штампы для печати читгорлик делают в основном из древесины грушевого дерева и затем бережно хранят Юля Даркова © ИА REGNUM

Каждый рисунок мастер создаёт без эскиза, ориентируясь только на свой вкус и настроение Юля Даркова © ИА REGNUM

Готовый шёлковый шарф расстилают на специальном столе, окунают штампы в краску и отпечатывают на ткани. Мастер никогда заранее не делает эскизы. Каждый рисунок он наносит, исходя из настроения и своего видения прекрасного. Рисунки при этом никогда не повторяются, а значит каждый шарф уникален.

Намётанный глаз мастера помогает ему создавать рисунки без линейки и предварительной разметки. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Штамп сначала окунают в краску, затем прикладывают к ткани и несколько раз стучат по нему кулаком. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM Краска впечатывается в ткань и затем не выгорает. Мастерская Расула Мирзаахмедова в медресе Саид Ахмад Хужа Эшона Юля Даркова © ИА REGNUM

Ковроткачество

Почти все ковры в Узбекистане создают вручную. В Маргилане, на фабрике Ёдгорлик, делают шёлковые ковры на заказ с учётом пожеланий клиентов или по традиционным рисункам.

Большую часть ковров делают на заказ для стран Азии. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

Этот шёлковый ковёр мастерица делает уже полгода. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

На создание небольшого ковра может уйти целый год. На натянутой основе из плотных нитей узелок к узелку создаётся рисунок по эскизу. Каждый узелок в ряду мастерица завязывает вручную. Через несколько рядов она всё уплотняет и подрезает лишнюю длину у краёв нитей.

Работа эта безумно кропотливая и довольно монотонная, но при этом важно все узелки завязать верно. Потому на создание даже маленького ковра уходят месяцы, а то и годы.

Мастерицы постоянно обращаются к эскизам, чтобы не перепутать ни один узелок. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

Ковроткачество требует усидчивости, терпения и внимательности. Фабрика Ёдгорлик, Маргилан Юля Даркова © ИА REGNUM

Ший

Почти 40 процентов Узбекистана занимает Каракалпакия, а здесь свои ремёсла и свои мастера. Каждое ремесло рождается в тех местах, где есть для него свои особенные материалы. К примеру, в Каракалпакии вокруг водоёмов огромные заросли камыша и вполне логично, что из него создают разные предметы. До сих пор здесь сохраняется домашнее производство традиционных циновок ший.

Станок позволяет делать циновки разной ширины и почти любой длины Юля Даркова © ИА REGNUM

Циновки эти удивительные — они крепкие, долговечные, лёгкие и абсолютно экологичные. Такие циновки можно и на пол, и на окна вместо жалюзи. Уверена, что даже самые богатые дома преобразились бы и наполнились особенной энергией, будь в них такие циновки. Как же делают циновки ший?

Эти кирпичи мастерица плетения циновок ший так легко перекидывает из стороны в сторону, что сначала кажется будто это пемза Юля Даркова © ИА REGNUM

Для их создания нужен простейший станок — толстая округлая деревянная перекладина, установленная на жёсткую основу. На перекладине делают насечки для более удобного создания рисунка. Ещё для производства циновок нужны высушенные и очищенные стебли камыша, кирпичи и автомобильные покрышки. Себестоимость расходных материалов минимальна. Ценность таких циновок определяется ручным трудом. И чем затейливей рисунок, тем дороже циновка.

Готовую циновку легко можно скрутить в рулон, потому длина её может быть любой Юля Даркова © ИА REGNUM

Раньше для связывания полых стеблей камыша использовали шерстяные нити, которые пряли вручную те же мастерицы. А сейчас они наловчились нарезать тонкие полоски из автомобильных покрышек. Говорят, так прочнее. Эти полоски настолько тонкие, что не нарушают экологичности продукта.

Камыш собирают и сушат во дворе каждого дома в Топе ауле Юля Даркова © ИА REGNUM

Прежде циновки ший были в каждом каракалпакском доме. Богачи стелили их под ковры, а бедный люд — просто на пол вместо тех самых ковров. Сейчас их производство хорошо налажено в Топе ауле, а покупают циновки по всей Азии.

Плетением циновок занимаются только женщины. В Топе ауле они мастера на все руки Юля Даркова © ИА REGNUM Станок позволяет делать циновки разной ширины и почти любой длины Юля Даркова © ИА REGNUM

Для скрепления стеблей камыша и создания орнамента мастерицы перекидывают через перекладину станка камушки, на которые намотаны нити. Но это не просто какие-то лёгкие камушки, а обыкновенные тяжеленные кирпичи с обточенными углами. Они помогают быстро переплетать нити и одновременно их затягивать.

Для орнамента чаще используют чёрные резиновые нити, но иногда вплетают и красные шерстяные. Так циновки получаются наряднее. Их ещё используют для оформления стен юрты или её дверей. Готовую циновку легко можно свернуть в рулон, что очень удобно при транспортировке.

Циновки из камыша используют здесь и в доме, и в уличных постройках Юля Даркова © ИА REGNUM

Войлок

Валять иль не валять?! Вот в чём вопрос!

Дом и мастерская Алтынай Наубетовой находятся в Шоманайском районе Каракалпакстана Юля Даркова © ИА REGNUM

Большинству, конечно, приятнее валять дурака, а вот Алтынай опа из Каракалпакии много лет валяет только войлок. Она говорит, что ни дня не может сидеть без дела и каждый вечер перед сном думает, что будет создавать завтра.

Алтынай опа сначала сваляла полотно из шерсти, а сейчас вручную приваливает на него икат Юля Даркова © ИА REGNUM

Очень ловко она сначала ворошит и будто взбивает шерсть, затем пропускает её через специальный чесальный станок и только после этого начинает валять.

Перед расчёсыванием шерсть надо лишь аккуратно разложить ровным слоем Юля Даркова © ИА REGNUM

Из расчёсанной шерсти затем надо сформировать полотно для валяния Юля Даркова © ИА REGNUM Алтынай опа раскладывает шерсть на плотный полиэтилен Юля Даркова © ИА REGNUM

Мягкую шерсть она раскладывает ровным слоем на полиэтилен, сверху кладёт плотную сетку, смачивает всё мыльным раствором и начинает разглаживать всё голыми руками. Важно, чтобы шерсть начала схватываться — её нити спутываются меж собой.

На слой шерсти мастер кладёт крепкую сетчатую ткань и равномерно поливает мыльным раствором Юля Даркова © ИА REGNUM

Начало валяния — от разглаживания мокрой шерсти через сетку её нити будто спутываются меж собой, образуя цельное полотно Юля Даркова © ИА REGNUM

Вскоре получившееся полотно она слегка проваривает в воде с уксусом — это нужно для мягкости. И потом эту горячую шерсть достаёт и продолжает валять уже со скалкой. Потрёт маленько руками и снова давай скалкой катать. И так нужно делать пока полотно не станет прочным. Потом его сушат и дальше из него можно шить одежду или подушки.

Расчёсывает шерсть Алтынай опа на небольшом станке, купленном в Китае Юля Даркова © ИА REGNUM

После опускания свалянного полотна в горячую воду Алтынай много раз катает его скалкой будто тесто Юля Даркова © ИА REGNUM Раствор с уксусом делает шерсть мягче, а такое раскатывание — тоньше Юля Даркова © ИА REGNUM

А иногда Алтынай опа «впутывает» в свалянную шерсть ткань с рисунком и получается новый материал. Эффектно смотрится икат на войлоке — и красиво, и тепло одновременно.

Готовые изделия из войлока Юля Даркова © ИА REGNUM

Алтынай Наубетова — мастер валяния и традиционного ковроткачества. Она восстанавливает старинные традиционные рисунки на коврах Юля Даркова © ИА REGNUM

Вообще, те ремёсла, с которыми я успела познакомиться, рассказали мне о характере людей в Узбекистане. Они терпеливы, трудолюбивы, внимательны к своим традициям, человеколюбивы, гостеприимны и любят то, что сделано руками. Будь то керамика, текстиль, ковры, одежда или еда. Всё это пропитано местным солнцем и энергией жизни.

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