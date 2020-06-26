Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе вновь число выздоровевших после заражения превысило число новых выявленных носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в округе по состоянию на 26 июня выявлено 976 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом выписались за сутки 1159 жителей округа. Общее число выздоровевших достигло 45 121 человека, или 65,24% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

Максимальное число выписавшихся наблюдается в Нижегородской области — 378 человек, в Башкирии — 140 человек, в Пензенской области — 139, в Саратовской области — 112, в Кировской области — 63, в Пермском крае — 61, в Мордовии — 54, в Ульяновской области — 51, в Самарской области — 49, в Чувашии — 40, в Удмуртии — 24, в Татарии — 23, в Марий Эл — ни одного.

Напомним, превышение числа выздоровевших над количеством новых случаев заражения коронавирусом в Поволжье фиксировалось 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16, 17 и 18, а также 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 26 июня выявили 976 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 69 153 случаев. В России подтверждено 620 794 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6800 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,13%.

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