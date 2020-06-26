Майами, США, , 12:03 — REGNUM Случаи заражения вирусом Западного Нила выявлены в округе Майами-Дейд американского штата Флорида. Об этом 26 июня сообщает газета Miami Herald со ссылкой на медицинские власти штата.

Уточняется, что первые два случая заражения были зафиксированы в мае и ещё два в июне, а 25 июня стало известно сразу о 10 новых заразившихся вирусом Западного Нила.

Также указывается, что все заражения являются внутренними и что, таким образом, на данный момент выявлено 14 случаев заражения.

Кроме этого, сообщается, что медицинские службы штата ввели в нем режим повышенной готовности в связи с данным заболеванием, которое переносят комары. Местным жителям дана рекомендация убрать предметы, которые способны накапливать воду и могут стать в места размножения комаров.

Напомним, данная лихорадка переносится комарами и ее симптомами являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе таким, как энцефалит, менингит или паралич, а также стать возможной причиной летального исхода.