Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Екатеринбурге жители города жалуются на проблемы с вызовом скорой помощи. До неё порой невозможно дозвониться, сообщили граждане корреспонденту ИА REGNUM.

Оказалось, что по номеру 103 никто просто не берёт трубку в течение нескольких минут. Человеку, которому потребовалась госпитализация, удалось дозвониться лишь спустя более чем 15 минут.

Корреспонденту ИА REGNUM в течение нескольких минут так и не удалось созвониться с диспетчером скорой по номеру 103.

«Бывает и по полчаса (ждут), — сообщили корреспонденту ИА REGNUM по экстренному номеру 112. — Нужно войти в положение, город у нас немаленький».

В какое положение нужно войти, чтобы в экстренной ситуации с угрозой жизни здоровью ждать по 30 минут только ради звонка, и остаться в живых после этого, неизвестно.