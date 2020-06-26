Иваново, , 11:59 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области, данные были подтверждены за последние сутки, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.

«40 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по одному из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждено 4405 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 2763 пациента с подтвержденным заражением коронавирусом выздоровели.