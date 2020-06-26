Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют возобновить регулярное авиасообщение с Венгрией, Индией, Германией, Чехией и Малайзией. Об этом 26 июня заявил главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов на брифинге.

По его словам, в республике расширен перечень стран первой и второй категории. Кроме Китая, Кореи, Японии, Грузии и Таиланда в первую категорию вошли Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия.

Во вторую категорию вошли также Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Таким образом, Казахстан возобновит воздушное сообщение с 16 странами.

Отметим, граждане стран из первой категории могут посещать Казахстан без ограничений. Пассажиры из стран второй категории обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, или пройти 14-дневный карантин.

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